مغردون مصريون يتندرون على "ثلاجة السيسي" الفارغة
بعد هاشتاغ "الرز" و"عاوز الفكة" و"صبح على مصر بجنيه"، جاء الدور الآن على هاشتاغ "ثلاجة السيسي". وربما لا يوجد رئيس عربي تثير تصريحاته جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
تعود قصة هذا الهاشتاغ إلى مداخلة قام بها السيسي على هامش المؤتمر الوطني للشباب الذي انعقد في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في شرم الشيخ، متوجها للشباب المصري بالنصح قائلا: "أنا واحد منكم، والله العظيم قعدت عشر سنين تلاجتي كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتي.. أنا من أسرة غنية وآسف بقول كدا على نفسي لكن بقولكم على عزة وعفة النفس".
ورغم مرور يومين على ظهور الوسم، إلا أنه مازال يتفاعل على فيسبوك وتويتر.
مغردون مصريون معارضون يتخيلون شكل ثلاجة السيسي
في مقابل موجة التهكم والسخرية الكبيرة إزاء ثلاجة السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يبق أنصار الرئيس المصري مكتوفي الأيدي. إذ أرجع كثيرون هذه السخرية إلى محاولات لتشويه مصر.
أنصار السيسي: "خطة لتشويه مصر ويكفي تهكما على رئيسنا"
شاشة أخبارنا
آخر تطورات قضية سعد لمجرد و كيف أدت كاميرات المراقبة إلى اعتقاله
رغم تأكيد خبر القبض عليه في باريس، لا يزال محبو الفنان سعد المجرد يؤكدون براءته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن تبقى اصواتهم خافتة جداً وغير ... تفاصيل أكثر
- موظف مغربي بفندق "ماريوت" يكشف تفاصيل مثيرة حول فرار الفتاة الفرنسية بملابسها الداخلية
- إدريس الروخ لـ "أخبارنا " : حادث اعتقال سعد المجرد مفبرك و هذا هو الدليل ( الفيديو )
- هذا ما قاله وزير الثقافة المغربي عن اعتقال سعد لمجرد بفرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي
- "لوموند" تكشف جنسية الفتاة التي تتهم سعد لمجرد باغتصابها
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟