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مغردون مصريون يتندرون على "ثلاجة السيسي" الفارغة

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
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مغردون مصريون يتندرون على "ثلاجة السيسي" الفارغة

بعد هاشتاغ "الرز"  و"عاوز الفكةو"صبح على مصر بجنيه"، جاء الدور الآن على هاشتاغ "ثلاجة السيسي". وربما لا يوجد رئيس عربي تثير تصريحاته جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

تعود قصة هذا الهاشتاغ إلى مداخلة قام بها السيسي على هامش المؤتمر الوطني للشباب الذي انعقد في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في شرم الشيخ، متوجها للشباب المصري بالنصح قائلا: "أنا واحد منكم، والله العظيم قعدت عشر سنين تلاجتي كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتي.. أنا من أسرة غنية وآسف بقول كدا على نفسي لكن بقولكم على عزة وعفة النفس".

ورغم مرور يومين على ظهور الوسم، إلا أنه مازال يتفاعل على فيسبوك وتويتر. 

 

مغردون مصريون معارضون يتخيلون شكل ثلاجة السيسي 

في مقابل موجة التهكم والسخرية الكبيرة إزاء ثلاجة السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يبق أنصار الرئيس المصري مكتوفي الأيدي. إذ أرجع كثيرون هذه السخرية إلى محاولات لتشويه مصر. 

أنصار السيسي: "خطة لتشويه مصر ويكفي تهكما على رئيسنا"



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