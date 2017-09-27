بالفيديو والصور.. دهاء نمر في اصطياد غزالة يذهل مصوره

لم تستطع غزالة إنقاذ نفسها من بين أنياب نمر بسبب مهارته العالية في التخفى.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حازت اللقطات الرائعة على دهشة ملتقطها "براياتن توماس" الذي يعمل مدرسا بالولايات المتحدة ويبلغ من العمر 35 عاما، حيث كان يلتقط مقطع فيديو للغزلان أثناء ركضها ليفاجأ بخروج نمر من مخبئه وسط الحشائش وإنقضاضه على إحداهن ليقتلها من الهجمة الأولى بعضة في الرقبة.

التقط مقطع الفيديو بحديقة كروجر الوطنية، بجنوب أفريقيا.