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بالفيديو والصور.. لحظة اختطاف مراهقة لإجبارها على الزواج أمام أعين والدتها

بواسطة أخبارنا المغربية 10 ساعات 40 دقيقة مضت
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بالفيديو والصور.. لحظة اختطاف مراهقة لإجبارها على الزواج أمام أعين والدتها

اختطفت عروس صغيرة أمام أعين والدتها بالهند من قبل اثنين من البلطجية لإرغامها على الزواج.

 

لقطات صادمة عرضتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية لمحاولات رجلان اختطاف مراهقة والسيطرة على والدتها وضربها بوحشية للحصول على الفتاة التي يبلغ عمرها أقل من 18 عاما وأخذها إلى زوجها المستقبلى، وأظهرت اللقطات صراخ شقيقها الصغير بينما يتناوب الرجلان الضربات على الأم وابنتها بالعصا وبيديهما.

 

وكان الأب "عماد خان" الذي يعيش بقرية "راجاستان" الهندية قد وعد رجلا يدعى "شوكت" بالزواج من ابنته بالرغم من رفض الأم ونجح الرجلان في اختطاف الفتاة أعلى جرار والذهاب بها.

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1 | عبدالله
السلام عليكم
بلاد الشرك مذا تنتظر من اناس يعبدون القردة والفئران والبقر ،الله سلط عليهم الفقر والجهل والظلم
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/09/28 - 08:25
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

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