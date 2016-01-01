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بالفيديو.. قرويون يصطادون تمساحا من نهر بطريقة غريبة

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 10 دقيقة مضت
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بالفيديو.. قرويون يصطادون تمساحا من نهر بطريقة غريبة

أقدم مجموعة من القرويين في نيكاراجوا على اصطياد تمساح من نهر بطريقة غريبة وبدائية دون استخدام أدوات أو معدات خاصة معتمدين في ذلك على أياديهم العارية.

 

وشكل الصيادون حلقة حول التمساح بالماء أخذوا في تضييقها عليه حتى تمكن أحدهم من الإمساك بذيله، ليبدأ في أرجحته بالهواء في حركات دائرية للسيطرة عليه، قبل إلقائه نحو اليابس، والتعامل معه.


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