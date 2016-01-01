بالفيديو.. لحظة مهاجمة مجرمين سائق سيارة BMW
هاجم بلطجيان ملثمان سائق سيارة "BMW" بعصا حديدية في محاولة لسرقته بوست ميدلاندز.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعرض السائق "سانجيب دهار" البالغ من العمر 43 عاما للضرب من قبل أحد السارقين الذي حاول انتزاع مفاتيح السيارة إلا أن السائق الشجاع تصدى لهما ليفرا، ووقع الحادث بعد أن أقل الرجل ابنته إلى المنزل بينما كان يتبعها للداخل.
نقل الرجل إلى المستشفى مع إصابات في الرأس وتمزقات في الرقبة.
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