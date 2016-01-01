بالفيديو.. رجل يستخرج ثعبانا كبيرا من مرحاض جارته

استغاثت إحدى السيدات في الولايات المتحدة الأمريكية بجارها بعد اكتشافها لثعبان كبير داخل مرحاض منزلها.

واستطاع الجار إخراج الثعبان بيده العارية عن طريق سحبه من جزء بسيط يظهر من ذيله ليكتشف طوله البالغ 6 أقدام، وقال الرجل إن هذا الثعبان هو السادس الذي يخرجه من نفس المنزل في الأعوام الأربعة الماضية.