بالفيديو.. رجل يستخرج ثعبانا كبيرا من مرحاض جارته
استغاثت إحدى السيدات في الولايات المتحدة الأمريكية بجارها بعد اكتشافها لثعبان كبير داخل مرحاض منزلها.
واستطاع الجار إخراج الثعبان بيده العارية عن طريق سحبه من جزء بسيط يظهر من ذيله ليكتشف طوله البالغ 6 أقدام، وقال الرجل إن هذا الثعبان هو السادس الذي يخرجه من نفس المنزل في الأعوام الأربعة الماضية.
شاشة أخبارنا
شُوهة .. فتـاة تتعرى بالكامل وسط الدار البيضاء بعد منعها من دخول أحد الأبناك (فيديو)
أخبارنا المغربية - مروان بنصالح انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق واقعة مثيرة حيث قامت فتاة بالتعري بشكل كامل في الشارع العام . و قالت مصادر ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟