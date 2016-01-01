الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. رجل منحوس يصطدم بسيارتين في ثانيتين فقط

بالفيديو.. رجل منحوس يصطدم بسيارتين في ثانيتين فقط

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. رجل منحوس يصطدم بسيارتين في ثانيتين فقط

نجا رجل يدعى خليل أيدين من الموت بأعجوبة عندما تعرض للضرب من قبل سيارتين في ثانيتين فقط.

 

ذكر موقع ميرور أن خليل كان يعبر طريقا في إسطنبول عندما ضربته سيارة أجرة، وطار على أثرها في الهواء، لكن لسوء حظه، اصطدم بسيارة أخرى تسير في اتجاه آخر، حيث حاول السائق تجنب الحادث بالضغط على الفرامل وإيقاف السيارة.

 

وأظهرت اللقطات محاولة المارة لمساعدة الرجل، وتحطم زجاج سيارة الأجرة وتصدع غطاء المحرك جراء الحادث.

 

وقال الأطباء إن خليل نجا من الحادث المروع لكنه يتعافى حاليا من إصابات متعددة وخطيرة.

مجموع المشاهدات: 62 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات