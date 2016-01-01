بالفيديو.. رجل منحوس يصطدم بسيارتين في ثانيتين فقط

نجا رجل يدعى خليل أيدين من الموت بأعجوبة عندما تعرض للضرب من قبل سيارتين في ثانيتين فقط.

ذكر موقع ميرور أن خليل كان يعبر طريقا في إسطنبول عندما ضربته سيارة أجرة، وطار على أثرها في الهواء، لكن لسوء حظه، اصطدم بسيارة أخرى تسير في اتجاه آخر، حيث حاول السائق تجنب الحادث بالضغط على الفرامل وإيقاف السيارة.

وأظهرت اللقطات محاولة المارة لمساعدة الرجل، وتحطم زجاج سيارة الأجرة وتصدع غطاء المحرك جراء الحادث.

وقال الأطباء إن خليل نجا من الحادث المروع لكنه يتعافى حاليا من إصابات متعددة وخطيرة.