بنكيران يسمح للموظفين المترشحين بالتغيب أيام الحملات الانتخابية
أخبارنا المغربية
أصدر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران منشورا يسمح من خلاله لكافة الأطر والموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية والجماعات الترابية المرشحين، بالتغيب أيام الحملات الانتخابية وكذا يوم الاقتراع.
ودعا بنكيران الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، بتقديم تسهيلات للموظفين والأطر والأعوان و ذلك بمنحهم عند الطلب رخصاً للتغيب، ليتسنى لهم تنظيم حملاتهم الانتخابية، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية.
كما ينص المنشور على منح التسهيلات للأطر والموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني والمشاركة في عملية التصويت، داعيا إلى تعميم المنشور على مجموع الإدارات العمومية والحث على الالتزام بمقتضياته.
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