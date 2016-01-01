ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة برشيد و هذا عدد القتلى و المصابين

أخبارنا المغربية :

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة السير، التي وقعت أمس الأحد 23 أكتوبر الجاري بإقليم برشيد، إلى 10 قتلى و21 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه علاوة على القتلى الثمانية المسجلين عند وقوع هذه الحادثة المميتة على مستوى جماعة الساحل بإقليم برشيد، بمن فيهم اثنان فور وصولهما مستشفى برشيد، فقد انضاف قتيلان آخران فارقا الحياة بمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى برشيد أن خمسة من المصابين بجروح طفيفة من أصل ستة غادروا قسم المستعجلات عقب تلقيهم كافة الإسعافات الضرورية، فيما نقل 15 آخرين في حالة خطيرة جدا نحو المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وحسب المصدر ذاته، فقد تطلب احتواء الوضع تعبئة كافة الجهود من سلطات المحلية ورجال الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية فضلا عن استعمال سيارات الإسعاف التابعة لعدد من جماعات إقليم برشيد.