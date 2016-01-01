بنكيران يكشف عن موقفه من استمرار شباط على رأس حزب الاستقلال

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كشف عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن موقفه حيال استمرار حميد شباط على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال، حيث عبر عن مساندته القوية لشباط، خلال انعقاد أشغال المؤتمر الوطني لحزب الميزان.

و قال بنكيران في تصريح مقتضب للصحافة تعليقا على حضوره مؤتمر الاستقلال بأنه جاء استجابة لدعوة شباط، حيث قال:" حنا جينا عند حزب الاستقلال وحميد شباط هو الأمين العام لحزب الاستقلال"، وذلك تأكيدا منه على دعمه القوي لتولي شباط ولاية ثانية على رأس حزب الاستقلال.

و كان بنكيران الضيف الأبرز بالمؤتمر، الذي حضره كذلك سفير دولة فلسطين والأمين العام جبهة القوى الديمقراطية ونبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وكبار القياديين الاستقلاليين.