عاجل.. تأجيل انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال
أخبارنا المغربية - الرباط
قرر المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، تأجيل انتخاب الأمين العام الجديد للحزب إلى غاية يوم غد الاحد، بعدما كان مقررا في برنامج المؤتمر ليلة اليوم السبت.
وقالت مصادر حزبية من عين المكان ، أنه "تقرر تأجيل انتخاب الأمين العام للحزب، بين نزار بركة وحميد شباط، من أجل تمكين مختلف اللجان المنبثقة عن المؤتمر إنهاء أعمالها".
وأضافت أن "اختيارأعضاء اللجنة التنفيذية، تأجل أيضا لنفس السبب".
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