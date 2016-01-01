صاحب مطعم سوري بالرباط يوثق أكبر فضيحة للمغاربة في ذكرى المولد النبوي

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي ، قرر صاحب مطعم من أصل سوري ، حديث العهد بالرباط ، تقديم وجبات " شاورما " مجانا لفقراء العاصمة المغربية ، قبل أن يتفاجأ المتبرع بطوابير طويلة عريضة من المواطنين ، اصطفوا حتى وقت متأخر من الليل ، طمعا في الحصول على رغيف شوارما " فابور " .

المشهد خلق حالة تذمر كبيرة في صفوف بعض الرباطيين الذين استنكروا هذا الموقف المرفوض تماما ، بعدما ذكرهم بأيام " العباسية " ، لكن المثير في الأمر ، هو إقدام صاحب المطعم على توثيق الحدث بالصوت والصورة عبر عدسة هاتفه ، و لا غرابة إن شاهدنا مستقبلا هذه " الفضيحة " في إحدى البرامج التلفزيونية معنونة بالبند العريض " سوريون يطعمون جياع المغرب ".