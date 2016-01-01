انتبهوا...الداخلية تنفذ قرارها وتشرع في مراقبة منازل المغاربة
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
كما عاينت "أخبارنا" بعض أعوان السلطة بمجموعة من أحياء بني ملال ، وهم يطرقون أبواب المنازل ويطالبون أصحابها بمدهم ببطائق التعريف الوطنية الخاصة بالمكترين ، حيث كانوا يدونون المعلومات حولهم ، ويؤكدون على ضرورة تبليغهم بأي قاطن جديد .
العملية خلفت جدلا واسعا وسط المواطنين الذين بعضهم استفسر عن أسبابها ، وتوقيتها ، حيث يتم توضيح الأمر لهم بأن المسألة تتعلق بمحاربة الارهاب وتنفيذا لقرار وزارة الداخلية ،خصوصا بعد توقيف خلية الجديدة.
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