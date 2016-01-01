خنزير بري "يشرمل" 3 تلميذات بفاس ويرسلهن إلى المستعجلات

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية بفاس بفاس أن حي المرجة شهد اليوم الإثنين حادثا خطيرا كاد يتحول إلى مأساة بعدما قام خنزير بري هائج بإصابة 3 تلميذات قاصرات كن في طريقهن إلى المدرسة.

وحسب ذات المصدر، فإن الضحايا وجدن أنفسهن وجها لوجه أمام الخنزير الهائج والذي قام بمهاجمتهن مما أصابهن بجروح ورضوض نقلن على إثرها إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي الغساني.

هذا وقد تمكن مجموعة من المواطنين من قتل الحيوان قبل أن يواصل حصد مزيد من الضحايا.