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هذا مصير مغربي قاد سيارته عاريا و في حالة سكر بشوارع مورسيا الاسبانية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذا مصير مغربي قاد سيارته عاريا و في حالة سكر بشوارع مورسيا الاسبانية

أخبارنا المغربية 

تعرض مواطن مغربي للاعتقال من طرف الشرطة الاسبانية بعد قيادة سيارته في حالة سكر طافح، و مجردا من جميع ملابسه.

و قالت مصادر إعلامية اسبانية أن المغربي الموقوف يدعى يوسف.م  ويبلغ من العمر 34سنة، وقد اعتقل بعد أن كان يقود سيارته ثملا وعاريا بسرعة فائقة، بشوارع مورسيا.

و قالت المصادر أن التحقيقات التي أجريت مع الموقوف، أظهرت أنه موضوع طرد من اسبانيا بعد أن انتهك لمرات عديدة قانون الأجانب، وأن السلطات احتفظت بسيارته في انتظار ترحيله إلى المغرب.

 

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