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خطير...اختطاف شابة من بين أحضان مرافقها بالعرائش باستعمال غاز الكريموجين

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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خطير...اختطاف شابة من بين أحضان مرافقها بالعرائش باستعمال غاز الكريموجين

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية من مدينة العرائش أن شابة تعرضت لعملية اختطاف وصفت بالخطيرة بعدما كانت رفقة أحد معارفها بأحد شواطئ المدينة مساء أمس الجمعة.

وحسب ذات المصدر، فإن مجهولين يرتديان أقنعة فاجآ الشابين، حيث قاما برش غاز الكريموجين في وجهيهما وسرقا ما بحوزة الشاب وأخذا معهما الفتاة ولاذا بالفرار.

وأضافت ذات المصادر أنه لحسن الحظ لم يتم الاعتداء جنسيا على الضحية، حيث اكتفيا بسلبها كل الأشياء الثمينة التي كانت بحوزتها ثم أطلقا سراحها غير بعيد عن مكان الاختطاف.

هذا وقامت عناصر الأمن بفتح تحقيق معمق في الحادثة فور توصلها ببلاغ في الموضوع لكن دون نتيجة لحدود الساعة.

 

 

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