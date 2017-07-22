أمن أكادير يفك لغز سرقة 200 مليون سنتيم من المجوهرات داخل شقة صهر أحد السياسيين
أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي
إهتدت المصالح الأمنية لمدينة أكادير أخيرا إلى منفذ سرقة مجوهرات قدرت قيمتها المالية ب 200 مليون سنتيم من داخل شقة بحي "تمديد الداخلة" تعود ملكيتها لصهر أحد السياسيين المعروفين بجهة سوس ماسة.
ووفق مصدر أمني لموقع "أخبارنا المغربية" فإن الموقوف هو شاب يبلغ من العمر 25 سنة جرى توقيفه وسط مدينة أكادير يوم أمس بعد تحديد هويته بناءا على تحليل المعطيات التقنية والبحث الذي أنجز في النازلة ، وتمت إحالة الموقوف على المصلحة الولائية لأمن أكادير قصد إستكمال البحث معه قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حي الداخلة بمدينة أكادير إهتز ليلة 9 من الشهر الجاري على وقع سرقة أزيد من 200 مليون سنتيم من الحلي والمجوهرات داخل شقة صهر أحد السياسيين المعروفين بجهة سوس ماسة .
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عدد التعليقات (2 تعليق)
اليست هذه علامة الفساد المتفشي في البلد وفضيحةً .ماءتين مليون غير ذهب في شقة ليست حتى في حلم اغلب المغاربة
الآن حاسبو صاحب ال200 مليون منين جابها
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