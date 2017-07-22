الرئيسية | حوادث وقضايا | أمن أكادير يفك لغز سرقة 200 مليون سنتيم من المجوهرات داخل شقة صهر أحد السياسيين

أمن أكادير يفك لغز سرقة 200 مليون سنتيم من المجوهرات داخل شقة صهر أحد السياسيين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أمن أكادير يفك لغز سرقة 200 مليون سنتيم من المجوهرات داخل شقة صهر أحد السياسيين

أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

إهتدت المصالح الأمنية لمدينة أكادير أخيرا إلى منفذ سرقة مجوهرات قدرت قيمتها المالية ب 200 مليون سنتيم من داخل شقة بحي "تمديد الداخلة" تعود ملكيتها لصهر أحد السياسيين المعروفين بجهة سوس ماسة.

ووفق مصدر أمني لموقع "أخبارنا المغربية" فإن الموقوف هو شاب يبلغ من العمر 25 سنة جرى توقيفه وسط مدينة أكادير يوم أمس بعد تحديد هويته بناءا على تحليل المعطيات التقنية والبحث الذي أنجز في النازلة ، وتمت إحالة الموقوف على المصلحة الولائية لأمن أكادير قصد إستكمال البحث معه قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن حي الداخلة بمدينة أكادير إهتز ليلة 9 من الشهر الجاري على وقع سرقة أزيد من 200 مليون سنتيم من الحلي والمجوهرات داخل شقة صهر أحد السياسيين المعروفين بجهة سوس ماسة .

مجموع المشاهدات: 1568 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | حميدات سعيد
الدهب
هذه الثروة الباهظة توجد فقط في شقة لصهر سياسي وماذا يوجد في قصر السياسي من أموال ؟؟
اليست هذه علامة الفساد المتفشي في البلد وفضيحةً .ماءتين مليون غير ذهب في شقة ليست حتى في حلم اغلب المغاربة
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/22 - 12:53
2 | يوسف
و لكن
شكرا على المجهود
الآن حاسبو صاحب ال200 مليون منين جابها
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/07/22 - 01:01
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات