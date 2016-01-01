هادشي كيخلع .. عصابة تختطف طفلا بفاس و تطالب والدته بمبلغ مالي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالابتزاز واختطاف واحتجاز قاصر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمدينة فاس كانت قد توصلت منتصف نهار اليوم بشكاية من سيدة تدعي أنها تعرضت للابتزاز من أحد معارفها، والذي طالبها بمبلغ مالي قبل أن يعمد إلى اختطاف ابنها البالغ من العمر ثمان سنوات، وذلك للضغط عليها من أجل تسليمه المبلغ المالي.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمعية شخص آخر يشترك معه في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، كما تم تحديد مكان تواجد الطفل المختطف والعثور عليه برفقة شريك ثالث تم توقيفه هو الآخر رهن إشارة البحث.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.