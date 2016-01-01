شبان يعتدون على مهاجر إفريقي بالناظور
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
علمت أخبارنا المغربية إستنادا لمصادرها الخاصة أن مجموعة من الشبان إعتدوا على شاب إفريقي بأحد أسواق مدينة الناظور .
المعنيون عمدوا لضرب وتعنيف الضحية ما تسبب في إصابته بجروح بليغة، كما جردوه من هاتفه النقال ومبلغ من المال كان بحوزته.
عشرات المهاجرين الأفارقة عبروا عن تضامنهم مع الضحية، ورافقوه لمركز الشرطة لتقديم شكاية في الموضوع، مطالبين المصالح الأمنية بالتعامل بصرامة مع مثل هاته التصرفات التي تدخل في شق الكراهية، ليتم نقل الشاب في النهاية لمصلحة المستعجلات لتلقي الإسعافات الأولية.
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