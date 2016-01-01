انتحار مسؤول بمفتشية الدرك بالقنيطرة وعلاقة عاطفية وراء الواقعة
أخبارنا المغربية - متابعة
انتحر مسؤول دركي بقسم التفتيش بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، صباح أمس الخميس، بغابة بمحيط حي الإرشاد بالمدينة، باستعمال حبل متين، وهرعت مختلف وحدات الدرك والأمن العلمي والتقني والقضائي والسلطات الترابية إلى حي الساكنية، لإجراء المعاينات الأولية، بعدما صور مجهول الهالك ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما سهل على المحقين الاهتداء إلى مسرح الحادث.
وأوضح مصدر موثوق أن المسؤول الدركي، وهو برتبة مساعد، تغيب عن المبيت بمنزله، ليلة الأربعاء الماضي، وحضرت زوجته صباح أمس الخميس، لمقر القيادة الجهوية للبحث عنه، وباشر معها دركيون إجراءات البحث.
وقد أقرت الزوجة أنها ضبطت زوجها، في الأسابيع القليلة الماضية، على علاقة مع امرأة أخرى، ونشب بينهما خلاف أسري، ولم يتقبل الزوج الوضع، وفق ما أوردته "الصباح" في عدد نهاية الاسبوع.
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