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معطيات جديدة بخصوص قضية سرقة رضيع من مستشفى مراكش

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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معطيات جديدة بخصوص قضية سرقة رضيع من مستشفى مراكش

أخبارنا المغربية 

كشفت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص شبكة الاتجار في الرضع بمراكش، عن وثائق مزورة صادرة عن مصحة خاصة، تفيد بأن الرضيع الذي سرق من داخل مستشفى ابن طفيل ولد داخل المصحة، وأنه ابن المرأة الثرية الذي عثر عليه في فيلاها.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن الطبيب، الذي يتزعم شبكة للاتجار في الأطفال والرضع، استصدر وثيقة تفيد بأن المرأة التي عثر على الرضيع المختطف بحوزتها، قامت بوضعه داخل المصحة الخاصة، التي يرجح أنه يشتغل بها، إضافة إلى عيادته الموجودة بحي المسيرة بمدينة مراكش.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (5 تعليق)

1 | محمد العربي الادريسي
الاثرياء ابرياء والفقراء لصوص جبناء
ستصبح والدة الطفل التي ولدته هي السارقة والثرية التي اختطفته من حضن امه بقدرة قادر هي الضحية المسكينة التي اعتدي عليها واخذ رضيعها من الفيلا التي كان ينعم فيها هذه هي الحكاية الهندية التي ستخترعها لنا الشرطة ،وسيقنعون الام الحازقة للتهم نفسها بالنصب مقابل دراهم معدودة.
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/09/29 - 11:56
2 | ستيتو حمو
الفساد
دليل اخر على ان البلد تعمه الفوضى والتسيب ويحكمه الفساد لان المجرمون يعرفون ان القضاء منهار ولن يخافوا من شيء بحيث ستتحرك اللوبيات ويتدخل الرموز ويخضع أولياء الولد لضغط رهيب وترغيب الصلح وتحل القضية بفعل الرشوة وستطول المحاكمة بفعل التأجيلات اللامتناهية ويغرق الملف في المحاكم كما هي العادة في ملفات الفساد الكبرى
مقبول مرفوض
7
تقرير كغير لائق 2017/09/30 - 12:17
3 | مواطن
الاكيد ان هده شبكة كبيرة ...تتاجر بالرضع و المرضى و الشواهد و الملفات الطبية و لمل لا الاعضاء البشرية.... يجب الدفع بالبحث الى ابعد مدى
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/09/30 - 12:34
4 |
بهزة
سيري تبناي شي طفل احسن من جريمة السرقة انت ثرية لكن همك هو الإرث ولماذا ليست طفلة لي احصل أودي الثراء والأمية والنصب والاحتيال والاختطاف المكان والزمان ظروف التشديد 15 سنة سجنا أن شاء الله ومن معك الله يأخذ فيك الحق كنت غادية تعدبي أم الطفل حياتها
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/09/30 - 12:40
5 | مواطن
الاكيد ان هده شبكة تتاجر بالرضع و المرضى و الشواهد و الملفات الطبية و لما لا الاعضاء البشرية...... فمن خلال المسيرة المهنية للطبيب الجاني..فهو كان طبيبا بنفس المستشفى العمومي الدي اختطف منه الرضيع..قبل ان يفتح عيادته الخاصة( مجزرته الخاصة)..وموازاة مع عمله بالعيادة كان يعمل بالمصحة التي استصدر منها وثيقة الولادة المزورة.....الاكيد ان تلك المصحة لو تم البحث في امرها لوجد انها غطاء لانشطة اجرامية خطيرة جدا.....والاكيد ايضا ان الطبيب الجاني انما يمشي فيما فعله على نهج من سبقوه في الميدان...سواء بالمستشفى العمومي او العيادة او المصحة.....
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/09/30 - 12:45
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

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