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مقرقب يصيب شرطيا بسيفه في مواجهة أشهر فيها السلاح الوظيفي

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

أحداث خطيرة جدا، تلك التي عاش على وقعها حي الحسنية 1 بالمحمدية،  أمس الجمعة، عقب إقدام بائع متجول ( الخضر ) بمعية مرافقه على مهاجمة عنصرين من فرقة الدراجين، بواسطة أسلحة بيضاء ، أصيب أحدهم إثرها إصابة بليغة على مستوى يده، الأمر الذي اضطر معه رجال الأمن إلى إشهار أسلحتهم النارية في وجه الجانيين. 

و بالرجوع إلى كواليس الحادث، فقد أكدت مصادر مطلعة أن مواطنا بالحي المذكور استنجد بعناصر الأمن، عقب تعرضه لاعتداء من قبل بائع الخضار ، كان حسب نفس المصادر، تحت تأثير الأقراص المهلوسة، حيث أقدم بمعية مرافقه ، على إشهار سيفيهما في وجه رجال الأمن لحظة تدخلهم لإعتقال الجانحين ، أصيب إثرها أحدهم إصابة بليغة.

الحادث استدعى حضور تعزيزات أمنية ، اضطر معها شرطي إلى إشهار سلاحه الوظيفي لإيقاف المجرمين،  اللذين جرى نقلهما صوب مقر المنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، في وقت لنقل الشرطي المصاب إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله لتلقي الإسعافات الضرورية.

 

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