التفاصيل الكاملة لحادثة سير التي أودت بمشجع الجيش الملكي وخلفت 7 ضحايا آخرين
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
علمت "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن حادثة سير مروعة وقعت صباح اليوم راح ضحيتها شخصا وأصيب اخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب نفس المصادر أن الحادثة وقعت بسبب اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كانت تقل 8 أشخاص وشاحنة من الحجم الكبير "رموك" حيث كانوا متوجهين لمدينة مراكش من أجل تشجيع فريق الجيش الملكي صباح اليوم في حدود الساعة الثامنة بالنقطة الكيلومترية PK74، حيث لقى المشجع الشاب حتفه والمسمى قيد حياته "مكي.ه" من مواليد 1992، في وقت تم نقل باقي المصابين ويتعلق الأمر بكل من "خالد.ه" البالغ من العمر 25 سنة، و"عبد الهادي.ل" البالغ من العمر 19 سنة و"رضوان.ع" البالغ من العمر15 سنة، و"حسن.ص" البالغ سنه 22 سنة و"عبد الرزق.ف" البالغ من العمر 24 سنة على متن سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات وايداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.
وإلى ذلك حضرت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية وتم فتح تحقيق في الموضوع تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
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