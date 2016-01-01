الرئيسية | حوادث وقضايا | أمن الناظور يلقي القبض على سارقي سائحين إسبانيين

أمن الناظور يلقي القبض على سارقي سائحين إسبانيين

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أمن الناظور يلقي القبض على سارقي سائحين إسبانيين

أخبارنا المغربية - متابعة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الناظور من إلقاء القبض، مساء أمس الجمعة، على شخصين يشتبه في قيامهما بعدة سرقات موصوفة مع العنف باستعمال السلاح الأبيض، كان من بين ضحاياها سائحين إسبانيين.  

و حسب مصادر محلية، أن الشرطة القضائية بالناظور، وبعد عدة تحريات ومتابعات مستمرة قامت بها ومراقبة المشتبه بهما، أوقفت المتهمين على مستوى حي ترقاع.

وقامت المصالح الأمنية بوضع المشتبه بهما، بالقيام بعدة سرقات على مستوى منطقة "أطاليون" كان من بين ضحاياها سائحين إسبانيين سلباهما دراجتيهما الهوائيتين وأغراض شخصية، تحت تدابير الحراسة النظرية.

مجموع المشاهدات: 157 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات