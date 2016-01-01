أمن الناظور يلقي القبض على سارقي سائحين إسبانيين
أخبارنا المغربية - متابعة
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الناظور من إلقاء القبض، مساء أمس الجمعة، على شخصين يشتبه في قيامهما بعدة سرقات موصوفة مع العنف باستعمال السلاح الأبيض، كان من بين ضحاياها سائحين إسبانيين.
و حسب مصادر محلية، أن الشرطة القضائية بالناظور، وبعد عدة تحريات ومتابعات مستمرة قامت بها ومراقبة المشتبه بهما، أوقفت المتهمين على مستوى حي ترقاع.
وقامت المصالح الأمنية بوضع المشتبه بهما، بالقيام بعدة سرقات على مستوى منطقة "أطاليون" كان من بين ضحاياها سائحين إسبانيين سلباهما دراجتيهما الهوائيتين وأغراض شخصية، تحت تدابير الحراسة النظرية.
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