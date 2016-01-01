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توقيف ثلاثة أشخاص يتاجرون في الممنوعات ضواحي سطات

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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توقيف ثلاثة أشخاص يتاجرون في الممنوعات ضواحي سطات

أخبارنا المغربية من سطات

أوقفت عناصر الشركة القضائية بمدينة ابن أحمد، أمس الجمعة 29 شتنبر، ثلاثة أشخاص يتاجرون في المخدرات والأقراص المهلوسة " القرقوبي"، وحجزت كمية مهمة من الممنوعات.

وقالت مصادر محلية إن العناصر الأمنية اقتادت الموقوفين الثلاثة صوب مفوضية الأمن، وباشرت التحقيق معهم في المنسوب إليهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق.

وأكدت ذات المصادر أن توقيف الأشخاص الثلاثة جاء نتيجة حملة تمشيطة تقودها عناصر الشرطة القضائية بمدينة ابن أحمد لتجفيف منابع المخدرات واجثتات الجريمة المنظمة.

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