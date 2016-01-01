اغلاق مركب طنجة يربك حسابات مسؤولي "فارس البوغاز"
أخبارنا المغربية :
من المرتقب عقد اجتماع بين مسؤولي اتحاد طنجة، ومدير مركب طنجة الكبير، للحسم بصفة نهائية في قرار إغلاق المركب، قصد إعادة تعشيب أرضيته.
و سيعقد الاجتماع مباشرة بعد مباراة "فارس البوغاز" واتحاد الزموري للخميسات، ضمن منافسات كأس العرش، كما أن مسؤولي الفريق "الطنجاوي" يتجهون نحو المطالبة بتأخير قرار الإغلاق إلى غاية فترة توقف البطولة الوطنية، خلال نهاية مرحلة الذهاب، لتفادي البحث عن ملعب آخر لاستقبال خصومهم، وفق ما أوردته جريدة "الاخبار" في عدد نهاية الاسبوع.
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