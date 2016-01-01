الرئيسية | رياضة | كورة مغربية | اغلاق مركب طنجة يربك حسابات مسؤولي "فارس البوغاز"

اغلاق مركب طنجة يربك حسابات مسؤولي "فارس البوغاز"

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
اغلاق مركب طنجة يربك حسابات مسؤولي "فارس البوغاز" اغلاق مركب طنجة يربك حسابات مسؤولي "فارس البوغاز"

أخبارنا المغربية : 

من المرتقب عقد اجتماع بين مسؤولي اتحاد طنجة، ومدير مركب طنجة الكبير، للحسم بصفة نهائية في قرار إغلاق المركب، قصد إعادة تعشيب أرضيته.

و سيعقد الاجتماع مباشرة بعد مباراة "فارس البوغاز" واتحاد الزموري للخميسات، ضمن منافسات كأس العرش، كما أن مسؤولي الفريق "الطنجاوي" يتجهون نحو المطالبة بتأخير قرار الإغلاق إلى غاية فترة توقف البطولة الوطنية، خلال نهاية مرحلة الذهاب، لتفادي البحث عن ملعب آخر لاستقبال خصومهم، وفق ما أوردته جريدة "الاخبار" في عدد نهاية الاسبوع.

مجموع المشاهدات: 59 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)