السياسة لم تستطع تفريق الأشقاء...استقبال غير مسبوق للجماهير الودادية بالجزائر وهذا ما قام به نادل مقهى
أخبارنا المغربية : محمد الميموني
استقبال أخوي حافل جدا ذلك الذي حظيت به الجماهير الودادية التي تنقلت لمؤازرة فريقها للعاصمة الجزائر حيث سيواجه الإتحاد المحلي في إطار ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.
وحسب ما تم تداوله في مجموعة من الصفحات الفايسبوكية، فقد تم استقبال الوداديين بالترحاب والعناق، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل قام نادل مقهى بالعاصمة الجزائرية بتقديم فطور مجاني لجميع الوداديين الحاضرين، في بادرة تظهر بالملموس أن المغاربة والجزائريين كانوا وسيظلون دائما إخوة رغم ما حاولت السياسة إفساده.
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