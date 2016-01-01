صدمة كبرى في ريال مدريد بسبب مرض داني كارفخال

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني صدمة قوية بسبب تعرض كارفخال لمرض في القلب وغيابه عن مباراة الفريق أمام إسبانيول مساء الأحد.

ووفقاً لما جاء في صحيفة آس الإسبانية فإن اللاعب يعاني من مرض فيروسي بأغشية القلب الأمر الذي كلفه الغياب عن مباراة الفريق بالليغا.

وأكد الطبيب الإسباني " خوسيه غونزاليس " للصحيفة الإسبانية أن المرض لا يدعو للقلق وهو عبارى عن إلتهاب في جدار القلب نتيجة الفيروس وأن اللاعب لا يحتاج سوى للراحة وتلقى العلاج المناسب للشفاء ".

هذا وأصبح في حكم المؤكد غياب اللاعب عن مباريات المنتخب الإسباني ضد ألبانيا وإسرائيل بالجولة المقبلة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

هذا ويعتبر كارفخال من اللاعبين الذين لم يغيبوا عن مباريات الفريق هذا الموسم حيث أكد زيدان على غياب اللاعب عن مباراة إسبانيول بسب بالمرض.

هذا وزاد كارفخال من أوجاع النادي الملكي قبل المباراة في ظل غياب ثيو هيرنانديز ومارسيلو ايضاً بداعي الإصابة حيث لن يتواجد سوى النجم المغربي الشاب أشرف حكيمي لقيادة الرواق الأيمن عقب غياب كارفخال.

وأشارت الصحيفة الإسبانية ان هناك تفكير بإشراك لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن وذلك بسبب شغل ناتشو للرواق الأيسر.

عن يوروسبورت