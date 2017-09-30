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بالفيديو: لحظة وقوع شجار بين لاعبي اتحاد الجزائر و الوداد
بالفيديو: لحظة وقوع شجار بين لاعبي اتحاد الجزائر و الوداد
بواسطة
أخبارنا المغربية
ساعة واحدة مضت
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عدد التعليقات
(1 تعليق)
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العاصمة كانت اقرب الى الفوز. فريق الوداد كان خاءفا وضعيفا. مبارة الاياب ستكون صعبة على الوداد اذا لم تغير طريقة لعبها امام فريق قوي.
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2017/09/30 - 12:39
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عدد التعليقات (1 تعليق)
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