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بالفيديو: لحظة وقوع شجار بين لاعبي اتحاد الجزائر و الوداد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مجموع المشاهدات: 1119 |  مشاركة في:

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1 |
العاصمة كانت اقرب الى الفوز. فريق الوداد كان خاءفا وضعيفا. مبارة الاياب ستكون صعبة على الوداد اذا لم تغير طريقة لعبها امام فريق قوي.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/09/30 - 12:39
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