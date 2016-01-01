أبطال أوروبا: تشيلسي يصدم أتلتيكو في الوقت القاتل

استعاد تشيلسي الانجليزي صدارة المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي غاب عنه لمدة ساعتين تقريباً فقط، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى فوز قاتل 2-1 في اللحظات الأخيرة اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضاً فوز روما الإيطالي على مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني بالنتيجة ذاتها.

وتصدر تشيلسي المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه روما (المتصدر السابق)، فيما احتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتذيل كارباكا آجدام الترتيب بلا نقاط.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، بادر النجم الفرنسي أنطوان غريزمان بالتسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الهداف الأسباني ألفارو موراتا التعادل لتشيلسي في الدقيقة 60.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي 1-1، أحرز ميشي باتشواي هدف الفوز القاتل لتشيلسي في الدقيقة 90.