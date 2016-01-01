رئيس بايرن ميونخ: العدو في سريرك هو الأكثر خطورة

شدد رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أولي هونيس، اليوم الخميس، أن النادي البافاري لم يكن لديه خياراً آخر سوى إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين العديد من العناصر الأساسية في الفريق.

وصرح هونيس لمحطة إف إف أتش الإذاعية، التي تبث من مدينة زيغين بوسط ألمانيا: "لا يمكنك كمدرب أن تكون في خصومة مع معظم نجوم الفريق البارزين".

وأضاف هونيس: "تعلمت مقولة في حياتي: إن العدو عندما يتواجد في سريرك هو الأكثر خطورة، وهذا ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار".

وقرر بايرن إقالة أنشيلوتي اليوم، في اليوم التالي لخسارة الفريق المدوية 0-3 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت المباراة إبقاء أنشيلوتي على عدد من عناصر الفريق الأساسية على مقاعد البدلاء.