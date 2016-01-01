والد أغويرو يهاجم سائق التاكسي

قال والد النجم الأرجنتيني ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، سرجيو أغويرو، ليونيل ديل كاستيو، اليوم الجمعة، إن نجله سرد له أن سائق التاكسي الذي كان يقله كان يقود بـ"سرعة كبيرة"، وأنه طالبه بأن يقلل من سرعته قبل دقائق من الاصطدام بأحد الأعمدة في مدينة أمستردام الهولندية مساء الخميس.

وأكد ديل كاستيو في تصريحاته لقناة تي واي سي سبورتس المحلية: "كان محظوظاً لأن سائق التاكسي كان يقود بسرعة كبيرة، أغويرو طلب منه أن يبطئ قليلاً، والسائق اكتفى بالرد عليه: 'حسناً'".

ووضع أغويرو حزام الأمان الخاص بمقعده بعدما لاحظ أن السائق لم يهدئ من سرعته، وفقاً لرواية والده.

وأكد أن النجم الدولي "حصل على الإذن الطبي بالخروج" و"سينقل لمدينة مانشستر" حيث سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وكان الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قال اليوم إن "المؤشرات الأولية تقول أنه تعرض لكسر في أحد الضلوع"، ولكنه أكد أنه "لم يتم تأكيد مدة غيابه بعد".

وأضاف: "لن يلعب معنا غداً (أمام تشيلسي)، وأعتقد أنه لن ينضم لمنتخب بلاده، الأهم هو أن يكون بخير، وليس إن كان بإمكانه اللعب من عدمه".

وتخوض الأرجنتين مواجهتين مصيريتين أمام بيرو والإكوادور يومي 5 و10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وسافر اللاعب لمدينة أمستردام الهولندية في يوم راحته لحضور حفل للمطرب الكولومبي مالوما مساء الخميس.