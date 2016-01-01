الدوري الفرنسي: إلغاء مباراة أميان مع ليل بسبب واقعة خطيرة

ألغيت مباراة أميان أمام ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعد انهيار حواجز السلامة بمدرجات الفريق الزائر، اليوم السبت.

وقال أميان في حسابه على تويتر: "الواقعة حدثت في الدقيقة 17، وأصيب العديد من الأشخاص".

وأضاف النادي: "يعقد اجتماعاً أمنياً لتحديد إمكانية استئناف اللقاء".

وتقدم ليل بهدف بعد مرور 15 دقيقة.