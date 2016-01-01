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أتلتيكو مدريد ايتلقى صدمة جديدة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات دقيقة واحدة مضت
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أتلتيكو مدريد ايتلقى صدمة جديدة

لم يستفق أتلتيكو مدريد من صدمة الخسارة في عقر داره أمام تشيلسي الإنجليزي الأربعاء الماضي في دوري الأبطال، بالسقوط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ليغانيس، ضمن مواجهات الجولة 7 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

 

وعلى ملعب "بوتاركي" قدم الفريق المدريدي أداءً باهتاً، ولم يشكل خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض بل على النقيض ساهم تألق الحارس السلوفيني لـ"الروخيبلانكوس" يان أوبلاك في أكثر من مناسبة، لاسيما في الشوط الثاني في الحفاظ على عذرية الشباك والخروج بنقطة. 

 

وبعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في "الليغا"، عاد "الأتلتي" لمسلسل نزيف النقاط مجدداً محققاً التعادل الثالث له هذا الموسم، ويصبح رصيده 15 نقطة في المركز الثالث. 

 

في المقابل، بات رصيد ليغانيس 11 نقطة يحتل بها المركز 7 مؤقتاً.

 
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