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فيديو .. مهاجر مغربي بإنجلترا غاب عن المغرب 45 سنة وعندما عاد تم النصب عليه

بواسطة أخبارنا المغربية 11 ساعات 16 دقيقة مضت
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مجموع المشاهدات: 8858 |  مشاركة في:

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1 |
حسبك الله و نعمة الوكيل.الله يوقف معاك .الله يخود فيهم اللحق
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/09/27 - 11:48
2 |
الملاحظ هو ان النصابون والمحتالون والمخادعون يتناسلون كالفطر في هذا البلد من اجل الثراء السريع باي طريقة لانهم غير قادرين على الكسب بالطرق المشروعة كما انهم مطمانين على ان القضاء رحيم معهم لان العقوبة لا تتعدى 5 سنوات. يجب مراجعة القوانين وتشديد العقوبة لتصل الى الاعدام. هؤلاء النصابون خطيرون على المجتمع .ليس لديهم لا دين لا ملة. هم يستغلون المقولة التي لا علاقة لها بالدين القانون لا يحمي المغفلين.
مقبول مرفوض
7
تقرير كغير لائق 2017/09/27 - 11:54
3 |
واش داك تستتمر فلوسك فالمغريب خليتي على سبانيا الأمن ولمان والعدل وجاي عندهم ولمليك غمسوق لينا وليك والمغريب مكين لمن تكول حماري باش مات ,
مقبول مرفوض
8
تقرير كغير لائق 2017/09/28 - 12:33
4 | abdelhaq
Helsinki
حسبك الله و نعمة الوكيل.الله
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/09/28 - 05:32
5 | مهاجر في امريكا
الموثقين أو النوطيرات ما بقات فيهم تيقة
هذي بلاد السيبة واللا قانون والهضرة الخاوية المجرمين والنصابة وآكلي اموال الناس بالباطل هما صحاب الحق فهاذ الغابة شكي أمرك لله عز وجل إنصفك وما تسكتش . الا عندك جنسية انجليزية سير للسفارة الإنجليزية وشكي ليهم امرك هذوك هما صحاب القانون والمسلمين ديال بصح وخليك من هذ المنافقين . أشمن تيقة بقات فهاذ الموثقين اللي كيأمنهم الواحد على فلوسو ورزقو ويخونو العهد والأمانة وينصبو على الناس باسم ثغرات القانون الظالم أغلب الموثقين الا من رحم ربك شفارة . مافيات العقار وبتواطئ مع بعض المسؤولين المجرمين في المحافظات والجماعات والمقاطعات دايرين ما بغاو . الملك وصى على المهاجر ولاكن شكون مسوق لتعليمات الملك بقات فالهضرة فين هي الصرامة فين هو الحبس لأولائك المجرمين . انا بعدا ياكل لي شي موثق أو نوطير رزقي نقتلو إلحق على دوك الفلوس لجهنم باش ارتاح ضميري . اما عليك نتا فراك درتي النية كثر من القياس فهذ قليلي الأصل الشفارة من سمسارة والنوطير كان عليك الا مافهمتيش اش مكتوب صور الوثيقة وديها لشي ترجمان اشرحها ليك وعاود ديها لواحد خر باش تتأكد من المكتوب او تقول لذاك الشفار بغيت العقد يكون مكتوب بالعربية عاد نسني حنا راه فالمغرب ماشي ف فرنسا وخرج عينيك راك مول الحق والنوطير نتا غتخلصو وهو راه غي خدام معاك انا كون لقيت إلغيو خدمة هذ النوطيرات حيت مابقات فيهم تيقة . ونزيدك راه الطمع طاعون واش كاين شي واحد غيعطيك مقهى ساوي الملايين وبرطمة مقابل باش تعطيه نتا دار نتا طمعتي وهما لقاو الغفلة
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0
تقرير كغير لائق 2017/09/28 - 08:27
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

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