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طريقة تحضير "فلان" لذيذ بدون بيض

بواسطة منتديات ساعة واحدة مضت
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طريقة تحضير "فلان" لذيذ بدون بيض

 

المقادير6 اشخاص

الكراميل

2/3 كوب من السكر

2 ملعقة ماء

2 كوب من الحليب

1/2 كوب حليب مكثف

كوب صغير زبادي

1 ملعقة صغيرة من الجيلاتين

1 ملعقة كبيرة  دقيق ذرة

ملعقة كبيرة زبدة

1ملعقة صغيرة  فانيليا

طريقة التحضير

ضعي السكر والماء في وعاء على نار هادئة لعمل الكراميل وحركي بخفة حتى يذوب السكر ويغلي ويتغير لونه ليصبح ذهبيًا.

أبعدي الكراميل عن النار حتى يهدأ قليلًا ثم وزعيه في قاع قالب كريم كراميل ليبرد. ثم إدهني أطراف وجدران القالب بالزبدة.

سخني الفرن على 190مئوية.

ضعي كوب ونصف من الحليب والسكر في وعاء عميق وحركي حتى يذوب السكر.

أضيفي دقيق الذرة والجيلاتين إلى نصف الكوب المتبقي من الحليب وحركيهم ليذوبوا. ثم أضيفي هذا الخليط إلى مزيج الحليب والسكر وقلبي بمضرب سلك ثم أضيفي الحليب المكثف والزبادي.

ضعي الخليط فوق الكراميل في قالب الكريم كراميل وغطيه بالفويل وضعيه في صينية كبيرة في حمام مائي في الفرن.

أتركيه نصف ساعة حتى يجمد ثم أخرجيه من الفرن واتركيه ليبرد.

ضعي القالب في البراد لمدة 4 ساعات حتى يبرد تمامًا.

قبل التقديم إستعملي سكينًا لفصل الحواف عن القالب وضعي طبق التقديم فوق قالب الكريم كراميل واقلبيه واسحبي قالب الفرن برفق.

 
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