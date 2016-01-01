استشهاد جنديين سعوديين بانفجار لغم على الحدود اليمنية

استشهد عسكريان سعوديان في انفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف مصدرها اليمن عند الحدود الجنوبية مع البلد المجاور الغارق في نزاع مسلح، بحسب ما أفادت، اليوم الخميس، وزارة الداخلية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "أثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي وإطلاق قذائف من الأراضي اليمنية".

وأضافت أن الحادثين نجم عنهما "استشهاد الرقيب جابر أحمد يتيمي، ووكيل الرقيب محمد موسى جابر الريثي"، مضيفةً: "باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك".

وتقود السعودية منذ مارس(آذار) 2015 تحالفاً عسكرياً عربياً في اليمن دعماً لقوات الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين بتلقي مساندة ايرانية.