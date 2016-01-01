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خطير...البوليساريو تهدد بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الطائرات الفرنسية التي ستصل لمدينة الداخلة المغربية

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
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خطير...البوليساريو تهدد بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الطائرات الفرنسية التي ستصل لمدينة الداخلة المغربية

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

دفعت الهزائم الديبلوماسية المتتالية التي كبدها المغرب للبوليساريو، (دفعت) هذه الأخيرة إلى التكشير عن أنيابها الإرهابية وذلك في رسالة تهديدية وجهتها للخطوط الكوية الفرنسية.

وحسب ما أوردته تقارير إعلامية صادرة اليوم، فإن الجبهة هددت باستهداف طائرات "إير فرونس" بمن فيها من الركاب إن هي اقتربت من مطار الداخلة الدولي.

التهديد جاء أياما قليلة بعد إعلان الشركة عن رحلات جوية من مطار باريس أورلي، إلى المدينة المغربية، وهو ما أفقد البوليساريو صوابها بعد اعتبارها أن الخط الجديد يتناقض مع قرار المحكمة الأوروبية والقاضي بـ"منع أي استثمار في الصحراء".

 
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