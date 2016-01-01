المغنية ريهانا منتقدةً ترامب: لا تدع شعبك يموت بهذه الطريقة

انتقدت المغنية البربادوسية ريهانا، ضعف استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للكارثة الإنسانية التي تشهدها جزيرة بورتوريكو التابعة إداريًا للولايات المتحدة، على خلفية إعصار ماريا.

وعبر تغريدة على موقع "تويتر"، توجهت ريهانا بالنقد إلى ترامب قائلة "لا تدع شعبك يموت بهذه الطريقة"، وفق ما أفادت به اليوم الجمعة، شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

كما أشارت "ريهانا" إلى غلاف صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الذي حمل عنوان "بورتوريكو تريد مزيدا من المساعدة أيها الرئيس".

ووفقًا للشبكة الأمريكية، وصف أيضا عدد من نجوم الغناء الأمريكي بينهم الموسيقار لين مانويل ميرندا، والمغنية جينيفر لوبيز، والمغني بيتبول، استجابة ترامب للكارثة الإنسانية في بورتوريكو بـ"البطيئة".

ومن جهته، أفاد حاكم بورتوريكو، ريكاردو روسيلو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، بأن الوضع فى الجزيرة "غير مسبوق"، عقب إعصار ماريا، الذى ضرب الجزيرة، فى وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجارى.

وقال بورتوريكو: "الحقيقة أن الناس تموت".

وجاءت تصريحات حاكم بورتوريكو، عقب دفاع إلاين دوك، القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، والمسؤولة عن أعمال الإغاثة في بورتوريكو، عن جهود إدارة ترامب تجاه أزمة إعصار ماريا.

وفي موجز صحفي للبيت الأبيض، أمس الخميس، قالت دوك "نقدر أي دعم نحصل عليه، وأعلم أننا حققنا إنجازًا على صعيد الوصول إلى الأشخاص المتضررين أو الحد من عدد الوفيات في مثل هكذا إعصار".

وفي 20 شتنبر الجاري، ضرب إعصار ماريا جزيرة بورتوريكو، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا حتى الآن، وقطع الكهرباء عن 97 في المائة من سكانها، علاوة على إجلاء نحو 70 ألف شخص.