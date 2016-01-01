المغرب يجبر إسبانيا على سحب طائرات "درون" العسكرية التي تحلق بمحيط سبتة ومليلية
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
أجبرت السلطات الأمنية المغربية نظيرتها الإسبانية على التوقف عن استعمال طائرات "درون" من التحليق في محيط مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي المغربي.
وحسب مصادر إسبانية،، فإن الخارجية المغربية أبلغت مدريد رسميا باحتجاجها مطالبة بالسحب الفوري للطائرات بدون طيار التي كانت تستعملها من أجل مراقبة تدفق المهاجرين السريين إلى داخل الثغرين.
وأضافت ذات المصادر أن إسبانيا وجدت نفسها مضطرة للاستجابة للطلب المغربي وذلك حفاظا على التعاون الأمني الوثيق الذي بات يجمع البلدين.
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