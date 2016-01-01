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وفاة عبد الله الشليح أحد الوجوه البارزة في مجال تراث الملحون بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 11 دقيقة مضت
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وفاة عبد الله الشليح أحد الوجوه البارزة في مجال تراث الملحون بالمغرب وفاة عبد الله الشليح أحد الوجوه البارزة في مجال تراث الملحون بالمغرب

انتقل إلى عفو الله تعالى، مساء اليوم الأحد بمراكش، عبد الله الشليح أحد رموز تراث الملحون على الصعيدين المحلي والوطني، عن سن ناهز 85 سنة، بعد معاناة مع المرض .

وسيوارى جثمان الراحل الثرى بعد صلاة عصر يوم غد الاثنين بمقبرة باب اغمات.

وحسب إدريس الجبلي الكاتب العام لجمعية هواة الملحون بمراكش ، فإن الراحل هو مؤسس هذه الجمعية في 18 نونبر 1964 لتكون بذلك أعرق جمعية تعنى بفن الملحون على المستوى الوطني ، كما نظم أول مؤتمر لرجال الملحون سنة 1970 .

واضطلع الفقيد عبد الله الشليح بدور بارز في الحفاظ على تراثي الملحون والطرب الأندلسي .

وكان الراحل، المزداد سنة 1931، قيد حياته أستاذا جامعيا حيث درس بالعديد من كليات الحقوق بالمملكة، ومحاميا لفترة ناهزت نصف قرن، ومن الوجوه الحزبية البارزة بمدينة مراكش، إلى جانب اهتمامه بالميدان الجمعوي حيث عرف بنشاطه في العديد من الهيئات.

كما اشتغل في حقل الإعلام حيث كان مراسلا لصحيفة "الرأي العام" في منتصف الخمسينات.

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