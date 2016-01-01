مول البندير يتعرض للنصب : ناس أكادير قولبوني ومابغاوش يخلصوني (فيديو)
أخبارنا المغربية
تعرض المغني الشعبي عثمان مولين المعروف بـ "مول البندير" للنصب من طرف أحد منظمي الحفلات بمدينة أكادير.
و صرح مولين بعد نهاية الحفل بأنه تعرض للنصب، حيث قال: " ناس أكادير قولبوني ومابغاوش يخلصوني" .
و اعتبر معلقون على مواقع التواصل ، أن ما حصل مع " مول البندير" يعتبر انتقاما منه بسبب تصريح سابق انتقص فيه من قيمة الفنان الأمازيغي بوصفه بـ " محماد ديال أكادير ".
شاشة أخبارنا
قبل مواجهة المغرب و كوت ديفوار .. هذه قوانين الكاف في حال تساوي المنتخبات في النقاط
أخبارنا المغربية بعد فوزه على المنتخب الطوغولي بـ 3-1 ، بات المنتخب المغربي على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى الدور ربع النهائي من كان الغابون ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟