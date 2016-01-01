مول البندير يتعرض للنصب : ناس أكادير قولبوني ومابغاوش يخلصوني (فيديو)

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تعرض المغني الشعبي عثمان مولين المعروف بـ "مول البندير" للنصب من طرف أحد منظمي الحفلات بمدينة أكادير.

و صرح مولين بعد نهاية الحفل بأنه تعرض للنصب، حيث قال: " ناس أكادير قولبوني ومابغاوش يخلصوني" .

و اعتبر معلقون على مواقع التواصل ، أن ما حصل مع " مول البندير" يعتبر انتقاما منه بسبب تصريح سابق انتقص فيه من قيمة الفنان الأمازيغي بوصفه بـ " محماد ديال أكادير ".



