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تهم " ثقيلة " تفرض استمرار متابعة سعد لمجرد ل 18 شهرا !

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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تهم " ثقيلة " تفرض استمرار متابعة سعد لمجرد ل 18 شهرا !

أخبارنا المغربية : 

قالت المحامية صفية العكوري، المتخصصة في القضايا الجنائية، إن قرار فرض المراقبة الإلكترونية على صاحب أغنية " لمعلم "  يعني أن القضاء اعتبر أن التهم الموجهة إليه " ثقيلة "  إلى درجة لا يمكن تركه في حالة سراح كامل ما دامت المتابعة لم تستوف بعد كل مراحلها، بعد بروز تخوفات لدى القضاة الفرنسيين بأن لمجرد لن يلتزم بالبقاء داخل التراب الفرنسي إلى حين الحسم في قضيته.

و حسب يومية "الأخبار"،  أضافت العكوري أن السوار الإلكتروني يحدد تحركات لمجرد في إطار ضيق يمنعه من مغادرة فرنسا، مشيرة إلى أنها غير متفائلة من إمكانية عودة المغني إلى المغرب، خصوصا أن القضاء لم يتأكد بعد من كل المعطيات المسجلة في الملف، وهذا يعني أن المتابعة لن تنهي قبل 18 شهرا.

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