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الممثلة المصرية حورية فرغلي تفكر في الاعتزال بسبب عيب خلقي

بواسطة أخبارنا المغربية - متابعات ساعة واحدة مضت
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الممثلة المصرية حورية فرغلي تفكر في الاعتزال بسبب عيب خلقي

بعد السخرية الشديدة التي تعرضت لها من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شكلها الذي ظهرت به في عدد من البرامج، قررت الفنانة المصرية حورية فرغلي أن تفكر في اعتزال التمثيل نهائيا.

فبعد ظهورها مؤخرا في عدد من البرامج، بشكل لم يعتده جمهورها، قررت الفنانة المصرية حورية فرغلي الخروج عن صمتها والرد على هذه السخرية.

 

فكتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "لم اختر ان أكون بطلة العرب في قفز الحواجز وأصبح فارسة العرب، ولَم اختر ان أكون ملكة جمال ولَم اختر ان أكون ممثلة…… في كل مجال أنا نجحت فيه كنت بلاقي تشجيع وتقدير".

 

لتضيف قائلة في نفس التدوينة: "لكن الظاهر ان وجودي في الوسط الفني غير مرغوب فيه مهما عملت وتعبت لتصوير أفلام ومسلسلات لكي يستمتع بها الجمهور، لكن للأسف لم اجد سوى الكلام الجارح وأني أصبحت مشوهة بسبب بطولة كنت رافعة فيها علم مصر".

 

حورية طالبت جمهورها بإعطائها رأيهم في اعتزالها التمثيل من عدمه، حيث قالت: "واذا شاف اَي حد أني لا اصلح للتمثيل ياريت اعرف من جمهوري لو يحبو أني اعتزل ولالا".

 

يذكر أن حورية فرغلي قد أجرت الكثير من عمليات التجميل في أنفها، بعد أن تعرض لكسر إثر حادث سقوط من فوق حصانها، فقام أحد الأطباء بإزالة عظام أنفها بالكامل مما تسبب لها في الكثير من المشاكل الصحية، التي اضطرتها لإجراء الكثير من العمليات الجراحية التي باءت للأسف كلها بالفشل.

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