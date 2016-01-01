مؤسف...الفنان الشاب أمينوكس يعلن إصابته بمرض خطير
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
فاجأ الفنان الطنجاوي الشاب أمينوكس جمهوره ومتتبعيه اليوم بإعلانه عن احتمال توقف مشواره الفني بسبب إصابته بمرض عضال .
وقال أمينوكس في تدوينة عبر صفحته الفايسبوكية أنه سيتوقف حاليا عن الغناء للتفرغ للعلاج الذي سيدوم 6 أشهر، غير أنه غير متأكد من قدرته على العودة مجددا إلى الساحة الفنية.
هذا واعتبر الفنان الشاب هذه المحنة بمثابة امتحان إلاعي طالبا من جمهوره الدعاء والمسامحة.
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