مؤسف...الفنان الشاب أمينوكس يعلن إصابته بمرض خطير

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

فاجأ الفنان الطنجاوي الشاب أمينوكس جمهوره ومتتبعيه اليوم بإعلانه عن احتمال توقف مشواره الفني بسبب إصابته بمرض عضال .

وقال أمينوكس في تدوينة عبر صفحته الفايسبوكية أنه سيتوقف حاليا عن الغناء للتفرغ للعلاج الذي سيدوم 6 أشهر، غير أنه غير متأكد من قدرته على العودة مجددا إلى الساحة الفنية.

هذا واعتبر الفنان الشاب هذه المحنة بمثابة امتحان إلاعي طالبا من جمهوره الدعاء والمسامحة.