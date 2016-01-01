سعد لمجرد يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة من باريس بعنوان " ما قضيتي والو "

أخبارنا المغربية - متابعة

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لإصدار أغنية جديدة، سيتم إصدارها قريبا، و تحمل عنوان “ما قضيتي والو”، التي كتب كلماتها ولحنها بنفسه أثناء تواجده في السجن.

و كشفت بعض المصادر المقربة من الفنان المغربي، أن هذا الأخير قام بتصوير الأغنية في باريس على شكل فيديو كليب بستايل إفريقي صيفي.

واختتم المصدر بالقول أن الفنان المغربي قد حضّر عمله الغنائي الجديد بعيدا عن فريق عمله وإدارة أعماله السابقة.

وينتظر لمعلم فقط النطق بالحكم الأخير في قضيته مع الفتاة الفرنسية حتى يتمكن من إصدار الأغنية.