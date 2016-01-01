بالصور و الفيديو : الفنانة المغربية جنات تحتفل بخطوبتها من محامي مصري شهير و هذه علاقته بالرئيس السيسي

أخبارنا المغربية : هدى الجميعي

احتفلت الفنانة المغربية جنات مهيد المقيمة في مصر ، بخطوبتها على المحامي المصري الشهير محمد عثمان نعمان، أحد المستشارين القانونين للحملة الانتخابية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، و ذلك مساء أمس الجمعة بمدينة المحمدية.

و حسب موقع "المصري" ، يعد نعمان، المستشار القانوني لقائمة "حب مصر" الفائزة في انتخابات مجلس النواب 2015، و واحدًا من أشهر المتخصصين في القانون الجنائي داخل مصر والوطن العربي، بمرافعاته في عدد من القضايا الشهيرة، ومنها قضايا المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق وقضية بيع البنك الوطني المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة"، إلى جانب قضايا شهيرة خاصة برجال الأعمال والفنانين والرياضيين والشخصيات العامة.



