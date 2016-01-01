فيلم جيمس بوند الجديد يطرح في السينما أواخر 2019

تعود شخصية الجاسوس جيمس بوند الخيالية إلى دور العرض الأمريكية من جديد أواخر عام 2019.



وذكر الموقع الرسمي لشخصية جيمس بوند "007" في بيان مقتضب أن فيلم جيمس بوند القادم سيطرح في دور العرض الأمريكية في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد "عرض تقليدي مبكر في المملكة المتحدة وبقية العالم". وسيكون ذلك الفيلم هو الجزء الخامس والعشرين ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.



وأعلن الموقع عن اسم كاتبي الفيلم وهما نيل بورفيس وروبرت ويد، ومنتجيه مايكل جي ويلسون وباربارا بروكلي، إلا أنه لم يكشف عن اسم بطل الفيلم. وأضاف البيان: "سيتم الاعلان عن تفاصيل اضافية تتعلق بالتوزيع، بما في ذلك تواريخ الإصدار في العالم، وفريق عمل الفيلم ومخرجه في وقت لاحق".



دور مرهق

وانتشرت توقعات حول ما إذا كان الممثل البريطاني دانيال كريج سيستمر في أداء شخصية جيمس بوند. وكان كريج قد صرح في عام 2015، عندما صدر فيلم "سبيكتر" أحدث أجزاء تلك السلسلة أن تقديم شخصية بوند مرهق للغاية وأنه قدم كل ما لديه في أحدث جزء تم تصويره.



وأوضح حينها أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستمر في أداء شخصية "العميل 007" في الأجزاء المقبلة من سلسلة الأفلام الشهيرة أم لا، غير أن التقارير الأخيرة ذكرت إن كريج سيواصل أداء شخصية بوند. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الاثنين عن مصدرين مطلعين على الأمر قولهما إن "الاتفاق قد تم" بالفعل.