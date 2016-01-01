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سعد لمجرد يعود للساحة الفنية بعمل سينمائي

بواسطة أخبارنا المغربية - وكالات 38 دقيقة مضت
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سعد لمجرد يعود للساحة الفنية بعمل سينمائي

رغم ابتعاد الفنان المغربي سعد المجرد فترة عن الوسط الفني بحكم وجوده في باريس تحت أنظار السلطات القضائية هناك، إلا أنه ينوي تقديم عمل سينمائي ليخوض به أولى تجاربه في مجال التمثيل، خاصة بعد أن تحدث معه، أخيرا، صديقه المقرب المخرج سعيد الماروق لمقابلته خلال الفترة المقبلة.

وكان لمجرد مرشحا لبطولة عمل درامي لبناني ضخم للمنتج اللبناني زياد الشويري بعنوان “أحلام نسيم”، على أن يشاركه البطولة الفنان السوري باسم ياخور، وكان من المفترض أن يجسّد سعد من خلال أحداث المسلسل شخصية ملحن شهير، وبالفعل كان بدأ جلسات العمل مع فريق المسلسل قبل أزمته الأخيرة، ولكن توقفت فجأة بعد سفره إلى باريس، وما زال العمل قيد التنفيذ لحين عودته مجددا إلى الساحة الفنية.

ورغم أن الغناء هو بوابته الأولى لدخوله عالم الشهرة، لا يفكر المغربي سعد لمجرد في خطة مستقبلية لتحضير أي من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء أزمته والعودة إلى حياته الطبيعية مجددا.

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