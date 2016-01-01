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هل تتدخل الحكومة لفرض عقوبات على شركات المحروقات بعد فضحها من طرف الجواهري؟

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هل تتدخل الحكومة لفرض عقوبات على شركات المحروقات بعد فضحها من طرف الجواهري؟

أخبارنا المغربية 

يعيش قطاع المحروقات حاليا وضعية انفلات، حيث لا تقوم المنافسة بالدور المنوط لها، وفق التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب.

وقال عبد النبي أبو العرب، المحلل الاقتصادي، إن ما صدر عن الجواهري خطير للغاية ويكشف بالملموس الفوضى التي يعيشها قطاع المحروقات في المغرب بعد التحرير، مؤكدا أن المؤسسات والجهات التي من المفروض أن تعمل على ضبط السوق ومراقبة ما يجري في القطاع غائبة عن الساحة ولا تقوم بالدور المفروض فيها.

و وفق يومية المساء، فقد أشار المحلل الاقتصادي إلى أن شركات المحروقات تقوم حاليا بأمور خارجة عن القانون، من بينها التوافق على الأسعار، وهي الممارسة التي يجرمها القانون، دون أن تتدخل الحكومة، مطالبا مجلس المنافسة بالتدخل عاجلا لوضع حد لما يجري حاليا في القطاع وإعادة الأمور إلى نصابها، ولمَ لا فرض عقوبات على الشركات المخالفة للقانون.

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